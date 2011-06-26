Кожен, хто у вишиванці, зможе безкоштовно проїхати у транспорті

Сьогодні у Тернополі кожен, хто одягне вишиванку, зможе безкоштовно користуватися громадським транспортом та атракціонами в парках.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник міського управління сім’ї та молоді Микола КРУТЬ, відповідну акцію з нагоди Дня молоді запроваджено з ініціативи управління.

«Загалом для людей у вишиванках буде сьогодні багато сюрпризів. Зокрема, вони зможуть безкоштовно покататися на катері Тернопільським ставом, на атракціонах в парку Топільче та парку Національного відродження, на катамаранах», – розповів М.КРУТЬ.

За його словами, ті атракціони, маршрутки та тролейбуси, які беруть участь в акції, будуть марковані спеціальними наклейками із зображеннями вишиванок. Зокрема, ці наклейки будуть на двох катамаранах у парку ім. Т.Шевченка та двох у парку Топільче, на атракціонах, також їх можна буде побачити на 37-ми одиницях громадського транспорту.

«Маршрутки безкоштовно перевозитимуть людей у вишиванках без жодних обмежень у кількості», - запевнив М.КРУТЬ.

За його даними, акція триватиме лише сьогодні, у День молоді.

«Якщо буде позитивний відгук у громади міста, проводитимемо таку акцію на всі великі свята, скажімо, на день міста та День незалежності», – поділився планами М.КРУТЬ.