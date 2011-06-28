На третьому енергоблоці Запорізької АЕС спрацював аварійний захист

10:46, 28 червня 2011
Суспільство
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Відключили від енергосистеми

Третій енергоблок Запорізької АЕС внаслідок спрацювання аварійного захисту відключено від об’єднаної енергосистеми України.

Як повідомляє прес-служба МНС України, о 10.30 27 червня на Запорізькій АЕС внаслідок спрацювання аварійного захисту заземлення генератора потужність енергоблоку № 3 максимально знижено та відключено від об’єднаної енергосистеми України.

Радіаційний і протипожежний стан на станції в межах норми.

Персоналом зміни вживаються заходи з виявлення та усунення несправностей.

 

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