На Донеччині горіла шахта

Сьогодні о 2.43 у місті Кіровське Донецької області на ВАТ «Донецька паливно-енергетична компанія «Шахта «Комсомолець Донбасу» на глибині 580 м сталася пожежа.

У шахті працювало 334 гірники, повідомляє прес-служба МНС.

Роботу аварійної ділянки було призупинено. З аварійної ділянки 30 гірників виведено на поверхню. Жертв і постраждалих немає.

До гасіння пожежі залучено 6 відділень Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля. Причина пожежі встановлюється.

Ситуація перебуває під контролем Головного управління МНС в Донецькій області.