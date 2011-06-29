Cпівробітник сільради вимагав 100 тисяч хабара

У Донецькій області співробітник сільської ради вимагав 100 тис. грн. хабара від приватного підприємця за сприяння у продовженні терміну дії договору оренди земельної ділянки площею 0,3 га на березі Азовського моря.

Співробітника сільради затримано під час отримання частини хабара в сумі 35 тис. грн., повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Прокуратурою області порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).