Cпівробітник сільради вимагав 100 тисяч хабара
12:20, 29 червня 2011Суспільство
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У Донецькій області
У Донецькій області співробітник сільської ради вимагав 100 тис. грн. хабара від приватного підприємця за сприяння у продовженні терміну дії договору оренди земельної ділянки площею 0,3 га на березі Азовського моря.
Співробітника сільради затримано під час отримання частини хабара в сумі 35 тис. грн., повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.
Прокуратурою області порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).
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