У «повені» в музеї жертв голодоморів КМДА звинуватила керівництво музею

До підтоплення Меморіального комплексу пам’яті жертв голодоморів в Україні призвела недбалість керівництва музею.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, ситуацію, що склалася внаслідок несприятливих погодних умов у музеї пам’яті жертв голодоморів в Україні, ретельно вивчила спеціальна комісія у складі представників замовника – КП «Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт», генерального проектувальника – ТОВ «Проектні системи ЛТД» та генпідрядника ЗАТ «Київбудінвест».

Аналізуючи висновки роботи комісії, директор КП «Дирекції реставраційно-відновлювальних робіт» Геннадій ГЕРА поінформував, що до даної ситуації призвело порушення правил експлуатації споруди музею дирекцією закладу. Зокрема, водовідвідні лотки, встановлені під нижнім куполом центральної частини, за два роки експлуатації музею не обслуговувались, що і призвело до їх замулення і, як наслідок, до переповнення лотків та перетіканням води на підвісну стелю над Залою Пам’яті.

Г.ГЕРА нагадав, що «Меморіальний комплекс пам’яті жертв голодоморів в Україні» було введено в експлуатацію з отриманням Сертифікату відповідності № КВ 000251 від 12.07.2010 р.

Крім того, співробітники музею, відповідальні за експлуатацію, пройшли навчання з експлуатації всіх систем, що змонтовані у меморіальному комплексі. А дирекцією музею були укладені відповідні угоди зі спеціалізованими організаціями щодо обслуговування таких систем.

Директор КП «Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт» зауважив, що внаслідок недбалості керівництва закладу сьогодні виникла необхідність у позаплановому демонтажу відеопроекційного обладнання та профілактичних роботах по ньому, а також позапланового ремонту Зали Пам’яті, що потребує виділення додаткових коштів з державного бюджету на утримання музею.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня у Києві через зливу затопило експозиційну залу Національного музею «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні».

Директора музею Віктор ДІДЕНКО заявив, що затоплення сталося через прорахунки у проектно-будівельних роботах.

«Не продумали, що робити з водою, яка потрапляє до «Свічі пам’яті» (наземної частини меморіалу), через яку вода потрапляє до «Зали пам’яті», тобто експозиційної зали, яка знаходиться прямо під «свічею», – сказав він.

Приміщення музею перебуває на балансі Київської міської державної адміністрації.