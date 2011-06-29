Екс-голова сільради, захищаючи «свій» ставок, стріляв у відпочивальника

У селищі Петропавлівка Куп’янського району Харківської області колишній голова сільської ради, родичі якого орендують ставок, завдав вогнепального поранення 25-річному відпочивальнику.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

За даними правоохоронців, у ході сварки 56-річний зловмисник наніс постраждалому стволом власної гладкоствольної одноствольної мисливської рушниці «МР-153» 12-го калібра близько п’яти ударів у грудну клітину та руки, після чого з відстані близько 3 м вистрелив йому в ногу.

У молодого чоловіка - вогнепальне поранення лівої стопи, відкритий перелом кісток лівої стопи, різана рана лівого передпліччя.

Слідчий відділ Куп’янського міськвідділу міліції порушив кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) та за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримініального кодексу.

«Заборона відпочивати на березі ставка не передбачена умовами оренди. Люди не ловили рибу, не зазіхали на власність, не розводили багаття, не порушували громадський порядок. Просто купалися та відпочивали. Тобто, поводилися досить пристойно», - зауважив заступник начальника Куп’янського міськвідділу ГУМВС України в Харківській області Олексій ТРИГУБ.

Чоловік, який відкрив стрілянину, затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання Куп’янського міськвідділу міліції. Постраждалий - у лікарні. Триває слідство.