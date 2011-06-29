Погода на завтра: дощі на будь-який смак

Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі, місцями грози, у східних областях та на півночі Лівобережжя сильні дощі (вночі у північних та центральних областях місцями невеликий дощ).

Вітер східний та північно-східний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 18°, вдень 20-25°; на високогір`ї Карпат та у горах Криму вночі 5-10°, вдень 12-17°.

У Київській області у четвер вночі місцями очікуються невеликі дощі, вдень короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°. У Києві температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 20-23°, в районі Одеси, Ялти та Алушти 9-12°, у Феодосії 16°; у Дніпрі біля Києва 20°.