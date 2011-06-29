«Пекельної машини» на Запоріжсталі міліція не знайшла

Перевірку території ВАТ «Запоріжсталь», що проводилася сьогодні після отримання анонімного повідомлення про бомбу в одному з вагонів з металобрухтом, які прибули на комбінат, завершено. Вибухонебезпечних предметів не знайдено.

Як повідомили УНІАН у керівництві запорізького главку міліції, «обстеження вагонів, в одному з яких, за даними того, хто телефонував, знаходилася бомба, завершено, вибухонебезпечних пристроїв не знайдено».

У ГУ МВС України у Запорізькій області також уточнили, що на період проведення спецоперації робота меткомбінату не припинялася і нікого з робітників евакуйовано не було.

«Вагони, де нібито знаходився вибухонебезпечний предмет, оглядалися на залізничних коліях у районі шлакових відвалів, де немає виробничих площ, тобто евакуювати було просто не було кого», - пояснили в міліції.

Зараз співробітники правоохоронних органів проводять комплекс заходів, спрямованих на встановлення особи того, хто телефонував.

Розв`язується питання про порушення кримінальної справи за ст. 259 Кримінального кодексу України (явно помилкове повідомлення про загрозу безпеки громадян, знищення або пошкодження об`єктів власності). Як покарання ця стаття ККУ передбачає позбавлення волі на термін до 7 років.