Велосипедист пограбував бухгалтера і відстрілювався, тікаючи

Співробітники Державної служби охорони МВС України сьогодні ввечері в Києві затримали чоловіка, який скоїв розбійний напад на жінку бухгалтера, заволодівши сумкою в якій знаходилося за попередніми даними декілька десятків тисяч.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСО, патруль охорони приблизно о 17.30 рухаючись вулицею Княжий затон побачив чоловіка, який тікав на велосипеді від іншого чоловіка стріляючи по ходу в нього.

Через кілька хвилин після затримання невідомого з’ясувалося, що ця людина кілька хвилин тому пограбувала бухгалтера, за попередніми даними, однієї з фармацевтичних компаній, яка приїхала разом з водієм здаватися гроші до банківської установи.

Наразі попередньо установлено, що затриманий перебуває в розшуку за скоєння вбивства. За показами свідків тікаючи після пограбування, він зробив в напрямку водія бухгалтера приблизно 7 пострілів з травматичної зброї.

Гроші та інші речові докази працівники міліції вилучили після затримання нападника.

Вирішується питання щодо порушення кримінальної справи.