Мати чотирьох дітей після розлучення замовила вбивство чоловіка

У Тернопільській області правоохоронці попередили замовне вбивство трьох людей.

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв’язків обласного управління внутрішніх справ, 35-річна тернополянка, мати чотирьох дітей, після розлучення через ревнощі вирішила вбити свого чоловіка, а також його нову дружину та її батька. Через свого знайомого, раніше неодноразово судимого, вона знайшла найманого вбивцю. Жінка пообіцяла заплатити йому по 8 тис. грн. за кожну жертву. При цьому замовниця поставила умову, що першою необхідно вбити господиню будинку. Вона також дала адресу, де мешкав її колишній чоловік, фото жертв і план будинку. За виконання замовлення заплатила аванс у 2,5 тис. грн.

Коли про запланований напад стало відомо працівникам обласного УБОЗу, вони домовилися з потенційними жертвами розіграти вбивство та розбійний напад на будинок.

Після цього замовниці було надані фото, з яких виглядало, що усі замовлені нею люди загинули. Жінка одразу заплатила решту обіцяних коштів. У цей момент її затримали оперативники УБОЗ.

За фактом організації вбивства слідчими обласного управління міліції порушено кримінальну справу за п. 11 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі.

Замовницю злочину заарештовано.