Україна зайняла передостаннє місце в «Рейтинзі прогресу»

Учора в Москві пройшла презентація «Рейтингу прогресу», складеного за підсумками чергового дослідження аудиторсько-консалтингової компанії ФБК.

«Рейтинг прогресу» був складений на основі результатів найвідоміших в світі рейтингів, присвячених тим чи іншим аспектам розвитку країн світу. Це рейтинги Всесвітнього банку, ООН і інших міжнародних аналітичних центрів за індексом конкурентоспроможності, умов ведення бізнесу, розвитку людського потенціалу, економічної свободи, сприйняття корупції і ін. В результаті дослідження "просканована" 101 країна за сумарною зміною позицій по всіх рейтингах за останні 5 років. «Рейтинг прогресу» показує, в якому напрямі і з якою швидкістю рухалися національні економіки.

Україна зайняла в даному рейтингу передостаннє – 100-е – місце з індексом прогресу мінус 123. На останньому місці - Болівія з індексом прогресу мінус 135.

На першій позиції опинилася Грузія, індекс прогресу – плюс 207. На другій – Республіка Македонія (+160). На третій – Домініканська республіка (+114).

Німеччина виявилася на 32 місці (+9), Японія – на 34-му (+3), Китай – на 38-му (0), США – на 43-му (-5), Росія – на 97-му (-97).

Як наголошується в доповіді компанії ФБК, Україна опустилася у всіх рейтингах, окрім рейтингу по Індексу конкурентоспроможності. Найбільша втрата для України спостерігається по Індексу економічної свободи – з 112 на 164 місце, і по Індексу сприйняття корупції – з 99 на 134 місце.

Індекс економічної свободи в Україні – найнижчий в Європі. Це пов`язано із застарілими нормами трудового законодавства (допускається натуральна форма оплати праці, важко звільнити співробітника), зростанням рівня корупції у всіх сферах, слабкістю законодавства у галузі захисту прав власності, недорозвиненістю фінансової системи, високим рівнем держвитрат і багатьма іншими проблемами в законодавчій сфері. Незважаючи на розвинену промисловість, багатство природних ресурсів і сприятливі для сільського господарства умови, економіка України вельми нестійка через політичну нестабільність і структурні обмеження.