У Києві незаконно продали військове містечко

Військова прокуратура Центрального регіону України порушила кримінальну справу за фактом перевищення службовими особами філії Центрального спеціалізованого будівельного управління Міністерства оборони України «Укроборонбуд» службових повноважень, які незаконно продали військове містечко у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі військової прокуратури Центрального регіону України, справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

Перевіркою військової прокуратури встановлено, що службові особи зазначеного будівельного управління незаконно уклали від імені Міністерства оборони України договори із комерційною компанією про спільну забудову одного із військових містечок у Києві. На підставі цих угод за рішенням Шевченківського районного суду Києва до приватної фірми перейшло право власності на державне нерухоме майно вартістю 10 млн. грн.