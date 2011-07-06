У Києві вкрали 28 мільйонів, виділених на житло для військових

Порушено кримінальну справу за фактом заволодіння службовими особами одного зі столичних підприємств 28 млн. грн. бюджетних коштів, виділених на будівництво житла для військових.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України проведено перевірку додержання вимог законодавства під час будівництва за бюджетні кошти житлового комплексу «Дніпровські вежі» у м. Києві для військовослужбовців внутрішніх військ МВС України.

Установлено, що впродовж 2001–2002 років службові особи Будівельної корпорації «УкрАзіаБуд» шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи понад 28 млн. грн. бюджетних коштів, призначених для будівництва зазначеного комплексу, та вчинили службове підроблення шляхом внесення до актів виконаних підрядних робіт завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів будівельних робіт. При цьому військові службові особи Головного управління внутрішніх військ МВС України, недбало ставлячись до виконання службових обов`язків, підписали ці акти та безпідставно провели розрахунки за фактично не виконані будівельні роботи, чим було завдано збитків державі на вказану суму.

За даним фактом 29 червня 2011 року порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, ч.2 ст. 366 (службове підроблення) та ч.2 ст.425 (недбале ставлення до військової служби) Кримінального кодексу України.