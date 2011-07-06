Соратника Тимошенко побили кастетом

На Миколаївщині побили голову Вознесенської міської організації партії «Батьківщина» Миколу КОНОВАЛЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», інцидент стався 5 липня в місті Вознесенськ.

Як повідомив сам потерпілий, вранці до його приватного будинку підійшов невідомий і запитав, де можна знайти Миколу Миколайовича. М.КОНОВАЛЕНКО відповів, що він і є Микола Миколайович, одразу після чого отримав кілька сильних ударів кастетом в обличчя.

Після цього нападник зник на автомобілі у невідомому напрямку.

За фактом побиття голова Вознесенської міської організації партії «Батьківщина» звернувся із заявою до правоохоронних органів і пройшов медичне обстеження. За попередніми даними, у потерпілого струс мозку, розсічені брови і забиття ока.

М.КОНОВАЛЕНКО пов’язує напад виключно зі своєю політичною діяльністю і критикою влади. Останні кілька днів він брав активну участь у мітингах проти політичних репресій в Україні та на підтримку лідера партії Юлії ТИМОШЕНКО.

Обласна партійна організація зазначає, що активістам «Батьківщини» на Миколаївщині постійно надходять погрози, які вже переросли у справжню розправу.

Партія «Батьківщина» вимагає від правоохоронних органів негайно встановити і покарати винних у цьому зухвалому нападі, а також замовників, незалежно від посад.