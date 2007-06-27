Балога: ФДМУ має припинити під виглядом приватизації розбазарювати державу

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА заявляє, що Фонд державного майна має припинити під виглядом приватизації розбазарювати державні ресурси.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

В.БАЛОГА нагадав, що Господарський суд Києва поставив всі крапки над «і» у суперечці щодо продажу «Луганськтепловозу». Суд встановив порушення у проведенні конкурсу і визнав приватизацію державного пакета цього підприємства недійсною, зазначив він.

«Фонд держмайна замість того, щоб коментувати рішення суду, мусить відповісти: чому не всі мали можливість рівного доступу до конкурсу; чому у торгах брав участь лише російський капітал, а український проігнорували; чому замість того, щоб держава заробила – державний пакет акцій «Луганськтепловозу» Валентина СЕМЕНЮК продала за сміхотворною ціною «товарняка» з вугіллям.

Глава Секретаріату Президента застерігає посадовців ФДМУ утриматися від свавілля у продажу стратегічних об’єктів України. Він підкреслив, що винні у приватизаційному рейдерстві, яке завдає збитків державі, мають відповідати перед законом.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня ФДМУ провів конкурс з продажу 76% акцій ВАТ “ХК “Луганськтепловоз”. За підсумками конкурсу переможцем було визнано ВАТ «Управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія), яке запропонувало за пакет 292 млн. 505 тис. грн. при стартовій ціні пакета 292 млн. грн.