У Польщі сотні тисяч нелегальних гастарбайтерів з України

У польському місті Вроцлав затримано 49 громадян України, які нелегально працювали на будівництві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам працівник прикордонної служби Польщі Бартош ДЕЛОНГ.

За його словами, українці перетнули українсько-польський кордон легально, на підставі туристичних віз. "Усі вони в’їхали на територію Польщі легально, як туристи, і працювали на двох будівельних майданчиках в районі Вроцлава", - сказав Б.ДЕЛОНГ.

При цьому він додав, що затримані українці найближчим часом будуть депортовані з території Польщі.

Як повідомлялося, на території Польщі українці мають право бути офіційно працевлаштовані у галузях сільського господарства та будівництва на основі дозволу на працю терміном до трьох місяців. Однак з огляду на складність даної процедури більшість українців віддають перевагу нелегальній сезонній роботі на основі туристичних віз.

Наразі не існує офіційної статистики співвідношення легальних та нелегальних працівників з України у цій державі, проте за неофіційною інформацією, кількість нелегальних працівників-українців може перевищувати сотні тисяч.