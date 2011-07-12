Аналітик: Метінвест платитиме за Запоріжсталь кількома траншами

Група "Метінвест" може заплатити близько 450 млн. дол. за 50% власника "Запоріжсталі" - бізнес-групу "Індустріалбанку". Так аналітик інвестиційної компанії Dragon Capital Олександр МАКАРОВ прокоментував інформацію про придбання "Метінвестом" компанії, основним активом якої є підприємство "Запоріжсталь".

Загальна вартість бізнес-групи "Індустріалбанку", за оцінкою аналітика, становить приблизно 900 млн. дол. У зв`язку з цим О.МАКАРОВ зазначив, що в рамках операції "Метінвест" також придбав пакети акцій виробника залізної руди - Запорізького залізорудного комбінату, виробника коксу - "Запоріжкоксу" і декількох дрібніших компаній.

"Ми вважаємо, що витрати на придбання є необтяжливими для "Метінвесту", що припускає неістотне збільшення боргового навантаження", - сказав О.МАКАРОВ. На його думку, той факт, що "Метінвест" придбав лише 50% групи "Індустріалбанку" пов`язане з отриманням необхідних дозволів з боку антимонопольних органів. "Таким чином, ми прогнозуємо, що операція буде врегульовуватися більш ніж півроку, і оплачуватиметься кількома траншами", - зазначив аналітик.

Як повідомляв УНІАН, посилаючись на прес-реліз групи "Індустріал" і "Метінвест Холдингу", група "Метінвест" вступила в гірничо-металургійний бізнес групи "Індустріал", який включає, зокрема, управління і володіння сторонами більш як 50% акцій комбінату «Запоріжсталь».

Як зазначається у повідомленні, для реалізації поставлених цілей група "Індустріал" продає групі "Метінвест" 50% відповідних активів групи "Індустріал", а також уклала угоду про управління спільним бізнесом.

Крім того, групі "Метінвест" наданий опціон з викупу решти 50% у гірничо-металургійному бізнесі групи "Індустріал".

Довідка УНІАН. "Метінвест" є вертикально інтегрованою гірничовидобувною групою компаній. Група складається з видобувних і металургійних підприємств, що знаходяться в Україні, Європі і США, і має мережу продажів з охопленням усіх ключових світових ринків. Основними акціонерами "Метінвесту" є Группа СКМ (75%) і Смарт-Холдинг (25%), що спільно керують компанією.

ВАТ «Запоріжсталь» працює на ринках чавуну, слябів, штаб гарячекатаних рядових і конструкційних, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного і ін., займаючи монопольне положення на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, жерсті чорної, жерсті білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутих профілів.

У червні 2010 року стало відомо, що група російських інвесторів, інтереси якої представляли ВЕБ і ІК “Трійка Діалог”, стала власником контрольного або близького до нього пакету акцій меткомбінату “Запоріжсталь”.