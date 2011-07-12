За зарплату «у конвертах» порушили кримінальну справу

У Києві викрито підприємця, який виплатив нелегальним робітникам понад 13 млн. грн. зарплати «у конвертах»

Київ. 12 липня. УНІАН. У Києві викрито підприємця, який виплатив нелегальним робтіникам понад 13 млн. грн. зарплати «у конвертах».

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державної податкової адміністрації у м. Києві, у минулому році, в результаті перевірки, приватному підприємцю, який займався будівництвом, було донараховано понад 3 мільйони гривень податків та штрафних санкцій. Внаслідок чого була порушена кримінальна справа за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Однак, як зазначають у прес-центрі, донараховані кошти шахрай й досі на сплатив до бюджету, не зупинивши при цьому ведення свого тіньового бізнесу.

В ході цьогорічного слідства з’ясувалось, що 30-річний киянин наймав «заробітчан» через знайомих або знаходив їх на Центральному залізничному вокзалі міста Києва, щойно вони сходили з потягу. Будівельні роботи проводились як у столиці, так і у Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Знову ніяких трудових договорів з найманцями підприємець не укладав, а розрахунки проводив готівкою, яку особисто знімав зі своїх банківських рахунків.

В результаті перевірки встановлено, що лише за два роки, приватним підприємцем здійснено 168 фактів виплати заробітної плати «у конвертах» на загальну суму понад 13 мільйонів гривень.

Наразі, Прокуратурою міста Києва проти громадянина порушено кримінальну справу вже за ст. 172 КК України – грубе порушення законодавства про працю. Киянину загрожує до двох років виправних робіт.