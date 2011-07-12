Абітурієнтам пропонують стежити за списками: "випливають" зайві бали

Громадянська мережа ОПОРА звертається до абітурієнтів з закликом бути уважними щодо змісту рейтингового списку вступників, які мають додаткові бали як переможці конкурсів та олімпіад.

Про це УНІАН повідомили у Громадянській мережі ОПОРА.

Як зазначають фахівці мережі, одним із прогресивних нововведень в Умовах прийому до ВНЗ у 2011 році є нарахування додаткових балів переможцям олімпіад національного рівня, учасникам – міжнародного, призерам всеукраїнського конкурсу Малої академії наук замість надання їм преференції під час формування рейтингового спиcку абітурієнтів. Такий спосіб винагородження за особливі успіхи у навчанні є більш раціональною та законною нормою. В попередні роки у списках рекомендованих до зарахування, на жаль, можна було віднайти і тих, хто став «переможцем», але мав неконкурентні бали в атестаті та сертифікаті ЗНО, констатують представники ОПОРИ.

Вони наголошують, що абітурієнти, які прагнуть вступити чесно, повинні бути досить пильними щодо рейтингових списків і цьогоріч. Право на додаткові бали має не кожен переможець учнівського конкурсу. Вони нараховуються виключно призерам ІV (національного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, яких у 2011 році налічується 337, та призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України. Ця норма Умов прийому виключає переможців інших учнівських змагань – турнірів або конкурсів фахової майстерності. Для прикладу, диплом Всеукраїнського інтерактивного конкурсу юних істориків «Лелека», який проводиться щороку не дає права на преференції.

Втім, спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА зафіксували факт нарахування додаткових балів дипломанту турніру юних правознавців, що є протиправною дією. Цей конкурс не належить ані до всеукраїнських олімпіад, ані МАН. На жаль, за першим зверненням ОПОРИ до приймальної комісії, заступник відповідального секретаря не зміг пояснити ситуацію, послався на невідомий лист від профільного міністерства та рекомендував спостерігачам підготувати офіційний запит, на який ВНЗ відповість протягом 20 днів. Тож, ОПОРА змушена була звернутися до Міністерства освіти з повідомленням про невідповідність у рейтингових списках. Згодом виявилося, що помилка сталася з вини технічного працівника, якого вже покарано, і вона буде виправлена найближчим часом.

Тож Громадянська мережа ОПОРА звертається до всіх абітурієнтів з закликом бути досить уважними щодо змісту рейтингового списку та виявляти порушників самостійно. Це забезпечить кожному чесному вступнику право на рівний доступ до освіти. Спостерігачі ОПОРИ продовжують аналізувати списки та будуть повідомляти про порушення.

Як нагадали в мережі ОПОРА, відповідно до Умов прийому до ВНЗ на 2011 рік пункту XII. «Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів», ч.12.2 «…до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами»; ч. 12.3. «Величина додаткового бала встановлюється: особам, нагородженим дипломами I ступеня, - 50 балів; особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, - 40 балів; особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, - 30 балів.»

Громадянська мережа ОПОРА проводить кампанію спостереження за вступною кампанією 2011 року у 16 регіонах України та надає безкоштовні юридичні консультації абітурієнтам за номером гарячої лінії 2253281.