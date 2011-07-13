В оздоровчому таборі Севастополя отруїлись 78 дітей з Росії

У Севастополі в оздоровчому таборі „Альбатрос” отруїлись 78 дітей з Росії та 6 вихователів.

Як повідомляє прес-служба МНС України, оздоровчий табір «Альбатрос» знаходиться у с. Любимівка Нахімовського району, його орендує приватне підприємство „Лоранд ЛТД”, на оздоровленні у таборі перебуває 293 дитини віком від 8 до 16 років, громадяни Російської Федерації.

Учора ввечері до інфекційної лікарні Севастополя з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 84 особи, з них 78 дитини та 6 вихователів. Перебіг захворювання госпіталізованих - легкого та середнього ступенів важкості.

Фахівцями міської СЕС в осередку захворювання здійснюється комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Попередня причина захворювання – вживання неякісних продуктів харчування, залишки яких взято для проведення лабораторних досліджень.

Ситуація знаходиться на контролі Управління МНС в м. Севастополь.