У Сімферополі зник безвісти депутат

Житель Сімферополя, депутат міськради Роман ДАНЧЕНКО (фракція Партії регіонів) зник безвісти, міліція встановлює його місцеперебування.

Як передає кореспондент УНІАН, кримське управління МВС України передало в ЗМІ прикмети зниклої людини, в повідомленні не вказується, що він депутат.

Р.ДАНЧЕНКО виїхав на автомобілі "Ауді А6" темно-синього кольору з держномером АК7927ВМ із вулиці Гоголя вранці 11 липня й досі його місцеперебування невідоме.

За даними міліції 35-річний Р.ДАНЧЕНКО мав при собі водійське посвідчення й документи на "Ауді A6", два мобільних телефони, ключі від квартири, гаража й автомобіля "БМВ X5", пістолет (спецзасіб) ПМР серія ХКСЛ номер 1356.

Р.ДАНЧЕНКА було обрано депутатом міськради на виборах 31 жовтня 2010 року.

За даними кримських ЗМІ, Р.ДАНЧЕНКО працював директором комунального підприємства "Сімекологія".