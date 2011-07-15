У вересні парламент повернеться до реклами пива?

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО сподівається, що починаючи з вересня парламент повернеться до теми реклами пива на телебаченні.

Про це повідомляє прес-служба М.ТОМЕНКА.

«Ми готові повернутися до цієї теми звісно за умови, якщо уряд підтримає наш законопроект», - зауважив М.ТОМЕНКО.

Він нагадав, що вже більше року в Україні діє закон, яким обмежується споживання і продаж пива та слабоалкогольних напоїв. Водночас, М.ТОМЕНКО вважає, що українське законодавство треба вдосконалити і в частині обмеження реклами пива, зокрема, заборони прямої його реклами та перехід на брендову. Він зауважив, що такий підхід в тому числі свідчитиме і про втілення європейського досвіду.

М.ТОМЕНКО також назвав позитивним, що нещодавно Міністр охорони здоров’я Олександр АНІЩЕНКО висловився за заборону реклами пива.

Водночас М.ТОМЕНКО нагадав, що у грудні Верховна Рада направила на доопрацювання Законопроект про внесення змін до Закону України «Про рекламу» (щодо реклами алкогольних напоїв та пива), поданий М.ТОМЕНКОМ та Андрієм ШЕВЧЕНКОМ, яким пропонувалося заборонити пряму рекламу на радіо і телебаченні алкогольних напоїв та пива до 24 години, а також заборонити спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів з використанням знаків для товарів та послуг під якими випускаються тютюнові вироби та алкогольні напої (при спонсоруванні концертних та спортивних заходів дозволяється лише використовувати торгові бренди пивних компаній).

М.ТОМЕНКО зауважив, що, як поінформувала депутати більшості, законопроект не був підтриманий парламентом, саме за наполяганням уряду.