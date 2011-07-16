ЗМІ: Вакцина від свинячого грипу зробила інвалідами десятки дітей

У Європі серед дітей, яким 2 роки тому зробили щеплення від свинячого грипу, почався спалах нарколепсії. Про це пише видання Вести.ру.

Нарколепсія - хвороба нервової системи, яка проявляється нападами раптового засинання, нічних кошмарів і галюцинацій.

Особливе зростання кількості хворих дітей відзначено у Швеції, Норвегії та Ірландії.

Так восьмирічний норвезький хлопчик Сігруд Бергсруд захворів на нарколепсію через два роки після того, як йому зробили укол вакцини від свинячого грипу. Відтоді вдень ​​у нього трапляються напади непереборної сонливості.

Сігруд один з 19 норвезьких дітей, у яких виявлено рідкісне захворювання нервової системи.

"Я раніше спав на першому поверсі. Тепер сплю тут, в спальному мішку. Поруч мені потрібні мама і тато. На випадок, якщо мені насняться кошмари", - розповідає дитина.

Крім нічних кошмарів, Сігруда мучать галюцинації і напади катаплексії: втрати м'язового тонусу, коли хлопчикові, наприклад, смішно.

"У школі мені складно на заняттях. Я так часто засинаю, що для мене принесли в клас м'яке крісло", - скаржиться Сігурд Бергсруд.

Батьки Сігруда кажуть, що їх обдурили чиновники міністерства охорони здоров'я. "Вакцину нам дуже наполегливо рекомендували. Лікарі говорили, що вона безпечна, побічних ефектів немає, її ретельно тестували. Ми погодилися на щеплення. Тепер я їм всім не вірю", - пояснює Моніка Бергсруд, мама хворої дитини.

Після появи нового штаму грипу світові фахівці приступили до розробки вакцини, проте всі вони були створені в рекордно короткі терміни. Про ретельну перевірку мова навіть і не йшла. Піддослідними стали фактично всі охочі зробити щеплення.

"Це була необхідна вакцина. Вона врятувала багато життів. На жаль, виявилися серйозні побічні ефекти. Про нарколепсію тоді толком нічого не знали", - пояснює Стейнар Мадсен, лікар-терапевт.

Наразі Європейське медичне агентство почало розслідування всіх випадків.

Як нагадує ТСН, вірус грипу А/H1N1 був виявлений в кінці березня 2009 року в Мексиці, США і Канаді, де були зареєстровані перші випадки з летальним результатом.

Вже в квітні того ж року ВООЗ оголосила пандемію свинячого грипу, поступово піднімаючи рівень загрози, негайно було вжито заходів щодо глобальної вакцинації проти вірусу.

11 червня 2009 року вперше більш ніж за 40 років ВООЗ офіційно оголосила про введення шостого, максимального рівня загрози пандемії у зв'язку зі стрімким розповсюдженням світом грипу A/H1N1.

За даними ВООЗ, в усьому світі зафіксовано близько 18,5 тисячі випадків зараження грипом H1N1 з летальним результатом, більш ніж у 200 країнах були виявлені інфіковані.