Чи подешевшає українське сало, яке не хоче їсти Митний союз

Митний союз заборонив ввезення продукції українських підприємств з переробки м`яса через використання ними китайської свинини.

Про це повідомила виконавчий директор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Єлизавета СВЯТКІВСЬКА, пише журнал WEEKLY.UA.

Видання нагадує, що після двотижневої перевірки, яку проводили в Україні фахівці Россільгоспнагляду і національних ветеринарних служб Казахстану і Білорусі, Митний союз обмежив ввезення українського м`яса і молока. Перевірку не пройшли 29 з 32 українських виробників м`яса і молока. Зокрема, права на поставки позбулися лідери ринку — «Комплекс Агромарс» («Гаврилівські курчата»), «Дружба народів Нова» («Наша Ряба»), Харківський молочний комбінат, «Моліс», Білоцерківський молочний комбінат.

«Претензії, висунуті російською стороною, зводяться до перетину «брудних» і «чистих» зон, неявних дезинфекційних бар`єрів, а також до використання китайської свинини для зниження собівартості м`ясних виробів. До Росії імпорт китайської свинини заборонено», — пояснила Є.СВЯТКІВСЬКА журналу WEEKLY.UA.

Водночас вона сумнівається, що надлишок продукції вплине на внутрішні ціни на м`ясо і молоко в Україні. «Влітку пропозиція великої рогатої худоби на забій традиційно скорочується, та і зайві 8 тис. тонн молока теж не вплинуть на ціни молочних продуктів, тому що нашим виробникам самим сировини не вистачає», - сказала Є.СВЯТКІВСЬКА.

WEEKLY.UA відзначає, що заборона Митного союзу на ввезення продуктів тваринного походження більшості українських сільгосппідприємств наочно свідчить, чого чекати Україні від цього об`єднання, до якого її настирливо запрошує Росія.