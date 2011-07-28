Обсяг чистої безготівкової емісії зріс до 11,4 млрд. грн.

За підсумками січня-червня 2011 року обсяг чистої безготівкової емісії (випуск коштів в обіг, окрім їх вилучення з обігу) склав 11,4 млрд. грн., збільшившись з початку року на 5,1%.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України, переданому агентству УНІАН.

Також повідомляється, що основний обсяг коштів був випущений в обіг через операції купівлі іноземної валюти для поповнення міжнародних резервів.

«Випуск коштів в обіг здійснювався через валютний, фондовий і кредитний канали і забезпечувався отриманням Національним банком України еквівалентного обсягу іноземної валюти або ліквідних фінансових інструментів, завдяки чому при необхідності через ці ж канали відбулося вилучення коштів з обігу» - наголошується в повідомленні НБУ.

За інформацією Нацбанку, випущені в обіг гроші прямували на обслуговування процесів реального зростання економіки, заощаджень населення тощо. Зростання грошової бази з початку року склало 2,4 млрд. грн. (або 1,1%).

«Цей показник включає кошти в гривнах, які зберігаються на кореспондентських рахунках банків в НБУ, а також наявні кошти як у касах банків, так і поза банками, тобто, ті кошти, які є реально доступними для обслуговування економічного обороту», - йдеться в повідомленні НБУ.

При цьому вказується, що обсяг випуску в обіг коштів, здійснений цього року Нацбанком, відповідає зобов`язанням України в рамках програми «стенд-бай», яка підтримується МВФ.

«Свідченням обгрунтованого обсягу емісії грошей у 2011 році є продовження економічного зростання на рівні 5,3% (за перший квартал) і низький рівень базової інфляції (3,6% з початку року), на яку насамперед має вплив Національний банк України через проведення грошово-кредитної політики», - наголошується в повідомленні Нацбанку.