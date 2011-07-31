Впродовж ночі без електрики залишилися 65 населених пунктів

В Україні в ніч на 31 липня внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, сильні пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 65 населених пунктів у п’яти областях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питьнь надзвичайних ситуацій, зокрема, без електропостачання залишилися у Тернопільській області 20 населених пунктів, у Миколаївській - 18, у Вінницькій і Волинській по 10 населених пунктів, у Дніпропетровській - сім.