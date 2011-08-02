У Харкові страйкують 2,5 тисячі робітників двох тролейбусних депо

У Харкові страйкують близько 2,5 тис. робітників двох тролейбусних депо.

Про це кореспондента УНІАН повідомив голова первинної профспілкової організації «Захист і справедливість» комунального підприємства «Міськелектротранс» Андрій ІЛЬГОВ.

За його словами, сьогодні не вийшли на роботу всі працівники тролейбусного депо №3 та деякі працівники тролейбусного депо №2 – у цілому близько 2,5 тис. осіб.

А.ІЛЬГОВ зауважив, що робітники вимагають погашення заборгованості з заробітної плати (за його даними, на сьогодні борг у цілому становить близько 6 млн. грн.), відновлення відрахувань до Пенсійного фонду України, на базі яких робітникам нараховуватиметься пенсія, зупинки реорганізації КП «Міськелектротранс» шляхом дроблення, відставки директора КП Сергія ПОЧЕПЕЦЬКОГО та допуску незалежної профспілкової організації «Захист і справедливість» до виконання своє законної діяльності.

А.ІЛЬГОВ підкреслив, що сьогоднішня акція є попереджувальною.

«8 серпня, якщо наші вимоги не будуть задоволені, ми повністю зупиняємо роботу», - заявив він.

За даними А.ІЛЬГОВА, близько 2,5 тис. робітників КП «Міськелектротранс» розпочнуть акцію протесту об 11.00 на площі Свободи перед будівлею Харківської облдержадміністрації.

А.ІЛЬГОВ зауважив, що на проблеми в КП «Міськелектротранс» звернула увагу прокуратура, і сьогодні в другій половині дня прокурор Харкова Євген ПОПОВИЧ особисто відвідає всі депо для ознайомлення з ситуацією.

У прес-службі Харківської міської ради кореспондента УНІАН повідомили, що після реформування КП «Міськелектротранс» жінок-водіїв тролейбусів не звільнятимуть, зарплата, пільги і кількість співробітників на нових підприємствах не зміняться до закінчення терміну дії колективного трудового договору.

Директор Департаменту транспорту і зв’язку Сергій ДУЛЬФАН запевнив, що після звільнення у зв’язку з переведенням на нове місце роботи з робітниками повністю розрахуються. Також, за бажанням працівників, їм виплатять компенсацію за невикористану відпустку або ж перенесуть відпускний період уже на нове підприємство.

Нагадаємо, що у зв’язку з реформуванням КП «Міськелектротранс», рішеннями сесії Харківської міськради в місті створено п’ять комунальних підприємств: «Салтівське трамвайне депо», «Жовтневе трамвайне депо» «2-ге тролейбусне депо», «3-тє тролейбусне депо» і «Міськелектротранссервіс». Нові підприємства почнуть роботу 15 серпня.