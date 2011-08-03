В Азарова вирішили підняти мінімальні ціни на алкоголь

Кабінет міністрів України ухвалив рішення підвищити мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни на алкогольні напої вітчизняного виробництва на 25-50%.

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення відповідної постанови на сьогоднішньому засіданні Кабміну повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Вадим КОПИЛОВ.

За словами В.КОПИЛОВА, мінімальну роздрібну ціну на горілку з близько 17,96 грн. за півлітра підвищено до 26,10 грн., коньяк 3 зірочки – з 26,32 до 33,08 грн., вино (0,7 л) – з 12 до 18 грн.

Постанова набере чинності з дня публікації.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією асоціації «Укргорілка», ще наприкінці квітня п.р. виробники виступали за підвищення мінімальної роздрібної ціни на горілку з 17,96 грн. до 26,1 грн. за пляшку 0,5 л.