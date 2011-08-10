Київська міліція заспокоює: маніяк з Русанівки виявився «лише» бандитом

Столична міліція спростовує інформацію про маніяка на Русанівці.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Києві, у деяких ЗМІ було поширено інформацію, що начебто «на Русановке орудует маньяк: на месте преступления оставляет желтый цветок». Насправді ця інформація не відповідає дійсності, заявляють в столичному Главку.

За даними міліції, у поточному році «жодне вбивство, скоєне на території Дніпровського району, не лишилося нерозкритим. Що стосується безпосередньо вулиці Ентузіастів, про яку йшлося у повідомленнях ЗМІ, то протягом поточного року на ній не було зафіксовано жодних випадків нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть, або вбивств».

Натомість, зазначають в міліції, 31 липня 2011 року на вулиці Ентузіастів, 11 зафіксовано випадок пограбування молодої жінки. Вона поверталася близько 6-ї години ранку з нічного клубу, де відпочивала з друзями. Біля ліфта до неї підійшов чоловік, кілька разів вдарив, та відібрав особисті речі (мобільний телефон і гроші). Дівчину було доставлено до лікарні, де надано першу медичну допомогу.

За вказаним фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (пограбування із застосуванням насильства). Дослідча перевірка триває, проводяться оперативно-розшукові заходи з метою затримання нападника.