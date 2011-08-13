В Одесі відбудеться "Пушкінська осінь"

4-й Всеукраїнський фестиваль російської поезії і культури "Пушкінська осінь в Одесі" відбудеться 15-19 вересня.

Про це повідомив на прес-конференції голова оргкомітету фестивалю, голова журі Олег БОРУШКО.

"Прийом рукописів триватиме до 25 серпня. 30 серпня буде оголошено список фіналістів, які й поїдуть до Одеси, де буде визначено Короля поетів України-2011", - сказав О.БОРУШКО. Він нагадав, що участь у фестивалі беруть поети з України, які пишуть російською.

У рамках заходу відбудуться Всеукраїнський турнір поетів, Дитячий поетичний турнір (до 14 років), веселий Турнір еротичної поезії.

Цього разу ініціатор фестивалю виносить на Турнір поетів рядок Пушкіна, пов’язаний із Україною: "В тени украинских черешен...". Це означає, що бажаючі взяти участь у змаганні мають надіслати перший вірш, що розпочинається цим рядком, плюс ще десять на власний вибір. "Той, хто отримає титул Короля поетів - 2011, крім грошового призу і бронзової статуетки Пушкіна, отримає спеціальний приз каналу "ТВ Центр" - поїздку на острів Балі для участі в одному з найбільших у світі літературних фестивалів", - відзначив О.БОРУШКО.

Як підкреслив у свою чергу член журі - поет, прозаїк, голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ, "подібні форуми сприяють популяризації поезії як жанру і самих поетів. Добре, що він проходить в Україні».

Він підкреслив, що Пушкін чітко вписується в концепцію української культури, і сьогодні можна сміливо говорити про те, що він є і її надбанням, повідомили УНІАН у прес-службі О.БРИГИНЦЯ.

За словами Костянтина ВОРОБЙОВА - керівника Представництва Федерального агентства "Россотрудничество" в Україні, за фінансової підтримки якого проходить фестиваль, "Пушкінська осінь в Одесі", передусім, важлива тим, що "тут відбувається взаємопроникнення, взаємопідтримка двох культур - російської і української". "Без фестивалю "Осінь в Одесі" багато б хто у Росії та Україні не дізналися б про імена чудових українських поетів. Ми також передбачаємо, що з цього року в орбіту фестивалю більш активно увійде молодь", - сказав він.