У Ялті відбудеться другий Чорноморський економічний форум

Восени в Ялті вдруге відбудеться міжнародний форум, де обговорюватимуться питання економічного співробітництва країн Чорноморського басейну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі Криму.

Захід збере 7-8 жовтня в Криму понад 150 представників урядових, ділових, експертних кіл і ЗМІ з України, Росії, Грузії, Туреччини, Болгарії, Румунії, Молдови, Вірменії, Азербайджану.

«До програми форуму увійдуть такі ключові питання у сфері економічного розвитку країн Причорномор'я, як перспективи співпраці і створення міжрегіональних і міжнародних кластерів у сфері агровиробництва і органічного агровиробництва, а також міжрегіональна і міжнародна співпраця для розвитку ринку санаторно-курортного лікування і туризму», - наголошується в прес-релізі.

Чорноморський економічний форум минулого року відвідали понад 250 учасників.