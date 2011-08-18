У Чернівцях багатотонна фура врізалася у житловий будинок

У середу близько 17.00 у Чернівцях багатотонна вантажна фура «Рено» врізалася у житловий будинок.

Як передає кореспондент УНІАН, мешканці будинку не постраждали, водій також не зазнав серйозних ушкоджень.

Стіна будинку впала, а другий його поверх тримається на кабіні вантажівки.

За словами водія, біля будинку автомобіль несподівано повело праворуч, він почав гальмувати, однак не зміг відвести машину від будинку.

Працівники ДАІ з’ясовують усі обставини ДТП.