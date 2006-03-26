Ринату Ахметову довелося вистояти чергу на дільниці

У Донецьку кандидату в народні депутати України за списком Партії регіонів, президенту ФК "Шахтар" Ринату АХМЕТОВУ через велике скупчення виборців довелося вистояти чергу на виборчій дільниці N126 в ДК ім. Шевченко в Куйбишевському районі міста.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією спостерігачів, у першій половині дня на багатьох дільницях Донецька утворилися черги через наплив виборців.