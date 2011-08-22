Києву обіцяють наймасштабніше свято на День Незалежності

24 серпня 2011 року центр столиці України перетвориться на великий святковий майданчик, де відбуватимуться різнопланові заходи, присвячені 20-й річниці незалежності України: 4 сцени, 10 тематичних ігрових локацій, понад 2500 учасників святкових програм з 25 областей – все це чекає на глядачів у центрі Києва!

З 10 години ранку на Хрещатику (від ЦУМу до Європейської площі) розпочнуться святкові розваги. Тут заплановані інтерактивні ігри для різних вікових категорій: ігровий майданчик для дітей «Що ти знаєш про Україну?», ігровий майданчик для дітей та батьків «Цікавинки про Україну», сімейний ігровий майданчик з фольклорною тематикою «Грай-намисто України», інтерактивний майданчик для школярів - скаутське містечко, шоу вуличних театрів (театр «Козаки на ходулях», театр живих скульптур, шоу велетнів, театр "То ли люди, то ли куклы").

Для прихильників співу буде встановлено майданчик українського караоке, де кожен бажаючий зможе продемонструвати свій талант заспівавши українську народну пісню чи популярний твір будь-якого українського виконавця.

Для активної молоді працюватиме сценічний майданчик «U-20» (розшифровка: under 20 (до 20-ти років) та Ukkraine 20), де проходитимуть спортивні заходи: міні-футбол, стрітбол; показові виступи з брейкдансу. Працюватимуть також скейтпарк та майданчик з екстремальних видів спорту. У всіх цих дисциплінах може взяти участь будь-яка аматорська команда. Реєстрація учасників – біля денної сцени свята на Хрещатику, 36 (приміщення Київської міської державної адміністрації).

Тут же, на Хрещатику, відбуватимуться презентаційні заходи «Євро 2012», де можна буде не лише побачити макети та фото найкращих стадіонів України, але й виграти квитки на НСК «Олімпійський».

Спеціально до ювілею нашої держави на Хрещатику буде збудована стіна висотою 3 м і довжиною 70 м, на якій 20 команд художників-графітчиків з різних міст України створять вуличну виставку графіті на тематику 20-річчя незалежності України. Також у місцях святкування працюватимуть майстри фейс-арту, які професійно розмалюють ваше обличчя святковою символікою.

На центральній сцені денних заходів (Хрещатик, 36) з 10 години ранку розпочнеться концертна програма дитячих колективів – лауреатів престижних дитячих фестивалів «Діти незалежної країни» (понад 200 дітей з усіх куточків України). Далі тут пройде фінал всеукраїнського конкурсу «Студентська красуня», відбудеться церемонія нагородження переможців спортивних ігор та виступи молодіжних гуртів «Время и Стекло», «Неділя», «Астарта», «На Відміну Від», «Роял Бойз» та ін. Ведучі денної сцени – Олександр Педан та Еріка.

Звичайно, 24 серпня у місцях святкування будуть розташовані сувенірні ряди та торгові точки виїзного харчування.

Для любителів фольклорного мистецтва на Софіївській площі буде встановлено сцену «Фолк мюзік», на якій виступатимуть кращі народні колективи – учасники проекту «Фолк мюзік» на Першому Національному каналі телебачення.

А на Михайлівській площі буде презентовано концерт кращих українських хорів. Початок цих заходів о 10.30.

О 16.30 на головній сцені свята – на майдані Незалежності – розпочнеться шоу кращих військових духових оркестрів. У програмі беруть участь: центр військово-музичного мистецтва сухопутних військ ЗСУ (м.Чернігів), центр військово-музичного мистецтва ВМС ЗСУ (м.Севастополь), центр військово-музичного мистецтва ПС ЗСУ (м. Вінниця), Південний територіальний центр військово-музичного мистецтва (м. Одеса), Західний територіальний центр військово-музичного мистецтва (м. Львів) та Заслужений академічний оркестр України – зразково-показовий оркестр ЗСУ (м. Київ). Загалом у програмі духових оркестрів візьмуть участь понад 500 військових музикантів. Вони подарують слухачам музичні твори засновані на кращих надбаннях української та світової музичної культури. Композиції виконуватимуть військові музиканти, удостоєні високих звань Народний артист України, Заслужений діяч мистецтв України, Заслужений артист України, Заслужений працівник культури України.

З 18 години на Майдані – святковий музичний марафон, у якому візьмуть участь 20 популярних українських виконавців: Софія Ротару, Руслана, Тіна Кароль, Потап і Настя, «Танок на Майдані Конго», Джамала, «Мед Хедс», «Брати Карамазови», «Друга Ріка», Гайтана, Еріка, Олександр Кривошапко, Маша Собко, Володимир Квасниця, Антоніна Матвієнко, Володимир Ткаченко, Катерина Бужинська, Альоша, Настя Приходько, Злата Огнєвіч. У шоу-програмі візьме участь команда-переможець проекту «Майдан’s» з м. Кіровоград у складі 500 танцюристів. Проведуть концерт Юрій Кот та Ганна Гомонай.

24 серпня на майдані Незалежності працюватиме рекордна кількість високоякісних світлодіодних екранів в Україні – понад 1000 кв. м!

Завершиться свято грандіозним феєрверком.