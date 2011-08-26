Прес-тур у Вінницьку область за участю голови Держземагентства Сергія Тимченка

30 серпня 2011 р. в рамках спільного проекту Держземагентства України та Світового банку відбудеться прес-тур для журналістів загальнонаціональних ЗМІ. У зв’язку з ухваленням Закону “Про державний земельний кадастр", темою прес-туру є ознайомлення із функціонуванням автоматизованої системи ведення Державного земельного кадастру – на прикладі Гайсинського районного відділу земельних ресурсів (Вінницька область), де система діє в пілотному режимі. Прес-тур відбудеться за участі голови Держземагентства Сергія Тимченка.

У рамках прес-туру буде продемонстровано та прокоментовано такі теми:

- Як наповнюється автоматизована система ведення Державного земельного кадастру:

 яка інформація відображається в системі;

 хто і яким чином вносить цю інформацію;

 участь територіальних органів Держземагентства у наповненні АС ДЗК;

 програмне забезпечення системи.

- Практичне застосування можливостей системи для громадян (зокрема, процес видачі державних актів)

- Що є в базі системи станом на сьогодні?

- Коли система запрацює в масштабах України?

- Перспективи: яка інформація буде загальнодоступною, а яка – ні

- Вимоги законодавства до ведення Державного земельного кадастру.

Учасники прес-туру:

- Тимченко Сергій Михайлович, Голова Держземагенства

- Долинський Ігор Миколайович, директор департаменту Державного земельного кадастру Держземагентства

- Філатов Олександр Анатолійович, директор Центру Державного земельного кадастру

- Кубах Сергій Миколайович, директор Проекту Світового банку «Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру»

- Коник Олексій Миколайович, начальник головного управління Держкомзему у Вінницькій області

- Начальник Гайсинського районного відділу Держкомзему

- Представник «ILS Україна» – фірми-розробника програмного забезпечення для АС ДЗК.

У рамках прес-туру журналісти матимуть нагоду зняти відео та фото, взяти коментарі в учасників прес-туру; отримати друковану довідкову інформацію на теми туру.

Заходи під час прес-туру: ознайомлення з функціонуванням автоматизованої системи ведення Державного земельного кадастру, індивідуальні інтерв’ю/зйомки/коментарі, брифінг-обговорення з учасниками прес-туру.

Журналістам забезпечується: трансфер, харчування.

Виїзд з Києва відбудеться о 7:30 30 серпня. Повернення до Києва – до 18:30.

Акредитація – до 16:00 26 серпня 2011 р. за телефоном (063) 710-13-96, jbabko@internews.ua (в темі листа вкажіть: press-tour). Контактна особа: Юлія Бабко.

У заявці слід вказати: 1. ПІБ, 2. назву ЗМІ, 3. посаду, 4. робочий тел./факс, 5. мобільний тел., 6. адресу електронної пошти.