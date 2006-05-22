Що поставити на герб столиці Криму

У Сімферопольській міськраді відбулися громадські слухання з обговорення проектів Герба і Прапора міста Сімферополя, які мають стати основними символами і атрибутами територіальної громади столиці Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сімферопольської міськради, проекти Герба і Прапора представив голова Комісії міської ради з розробки символіки територіальної громади Сімферополя, колишній віце-мер Петро БАСКАКОВ.

(Герб російського періоду. Затверджений 17 листопада 1844 р. У горішній частині перетятого щита в лазуровому полі золотий хрест; у долішній - в золотому полі зелений Чатирдаг)

(Герб радянського періоду. Затверджений 21.09.1971 р. У лазуровому щиті з червоною главою - п`ять золотих бджіл навколо червоного кола з золотою датою "1784". Глава обтяжена золотими серпом і молотом. Бджоли на щиті означають історію міста і його назву).

Запропонований проект Герба є французьким щитом, розділеним на 2 поля вузькою срібною хвилястою смугою, яка символізує головну водну артерію Криму – річку Салгір. У верхньому блакитному полі щита, що означає красу міста, - золота бджола, що летить, як символ користі. У нижньому червленому полі - золота антична чаша з легенди про виникнення скіфів. Вона є символом історії міста, що бере свій початок від Неаполя Скіфського. Червлений колір у даному випадку говорить про мужність і доблесть скіфів, які захищали свою столицю. Щит увінчаний золотою баштовою п`ятизубчатою короною з бурелетом кольорів прапора Автономної Республіки Крим і оточений пів-вінком із дубових гілок натурального кольору, обвитих стрічкою ордена Трудового червоного прапора з написом «Місто користі».

Проект Прапора міста Сімферополя є копією республіканського прапора, на якому з боку держака розташований жовтий рівнобедрений трикутник, направлений до центру полотнища. Ця золота стрілка символізує статус Сімферополя як столиці автономії.

В обговоренні проектів символіки територіальної громади Сімферополя брали участь депутати місцевих рад, науковці, художники, дизайнери, представники громадськості. При цьому частина ораторів запропонувала затвердити як символ кримської столиці герб 1844 року у вигляді французького щита із зображенням православного хреста і гори Чатир-даг.

За словами Сімферопольського міського голови Геннадія БАБЕНКА, ухвалене рішення про проведення на кримському телебаченні серії передач, присвячених проектам Герба і Прапора столиці автономії, після чого протягом місяця вивчатимуться думки сімферопольців і проведені повторні громадські слухання.