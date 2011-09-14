Запорізький завод феросплавів скоротить ще півтисячі людей

Незрозуміла політика держави щодо гірничо-металургійної галузі провокує чергове масове скорочення робочих на Запорізькому заводі феросплавів.

Як розповів УНІАН голова правління ПАТ «ЗЗФ» Павло КРАВЧЕНКО, до 15 вересня підприємство буде вимушено скоротити ще 545 осіб (впродовж літа 2011 р. із ЗЗФ звільнено 860 осіб - УНІАН), внаслідок чого штат підприємства скоротиться до 2140 осіб – тобто майже на 40%, порівняно з початком року».

За даними голови правління ЗЗФ, першопричина чергового скорочення – переведення підприємства з початку 2011 року з 1-го на 2-й клас споживання електроенергії.

«Переведення Запорізького заводу феросплавів із 2011 р. на 2-й клас споживання електроенергії викликав суттєве зростання витрат на електроенергію, частка якої в собівартості продукції досягла 42-47% (залежно від виду феросплавів), що призвело до настільки суттєвого зниження конкурентоспроможності продукції, що ми вимушені були закривати цехи вже за підсумками 5 місяців. А зараз - після падіння цін на метали на світовому ринку - конкурентоспроможність ЗЗФ така, що продукція серпня й мінімум половини вересня йде на склад», - пояснив П.КРАВЧЕНКО причину чергового масового скорочення на підприємстві.

Голова правління ЗЗФ також зазначив, що «не розуміє політики держави в цьому питанні».

«В результаті переведення підприємства на 2-й клас споживання електроенергії ми скоротили виробництво і, як наслідок, споживання електроенергії, в результаті держава недоотримала 675 млн. грн.», - констатував П.КРАВЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, конфліктна ситуація навколо тарифів для підприємств ГМК у Запорізькій області триває вже не один місяць. 31 травня 2011 року в Запоріжжі робочі найбільших промислових підприємств регіону: Запорізького заводу феросплавів, ЗАлК, Запорізького титаномагнієвого комбінату та інших промпідприємств запорізьких ГМК і делегації із заводів Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей провели акцію протесту проти масштабних звільнень, спровокованих на більшості металургійних підприємств саме ситуацією з тарифами на електроенергію.

Із 23 серпня на ПАТ «Запорізький завод феросплавів» (ЗЗФ) почалося звільнення робочих, всього планується скоротити понад 1 тис. співробітників підприємства.

29 серпня перший заступник голови Центрального комітету профспілки металургів і гірників України (ЦК ПМГУ) Сергій КОМИШЕВ заявив, що влада так і не зробила нічого для запобігання погіршенню ситуації на підприємствах ГМК Запорізької області, пов`язаного, в першу чергу, з невиправдано високою вартістю електроенергії для цих підприємств. При тому, що раніше профспілки, трудові колективи підприємства, чия рентабельність безпосередньо залежить від вартості споживаної електроенергії, провели мітинг і звернулися до Президента України і прем`єр-міністра, Верховної Ради з вимогою розглянути кризову ситуацію, викликану, зокрема, відмовою НАК «Енергетична компанія України» в постачаннях підприємствам області електроенергії за 1-им класом.

Крім того, 13 вересня ц.р. працівники ПАТ "Запорізький завод феросплавів" (ЗЗФ) провели в Києві пікетування Кабінету міністрів України з вимогою переглянути тарифи на електроенергію для підприємства.

Раніше працівники плавильних цехів ПАТ «Запорізький завод феросплавів» уже зверталися з відкритими листами до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА і народних депутатів України, в яких просили втрутитися в ситуацію з розмірами тарифів для феросплавних підприємств. Проте, станом на сьогоднішній день, влада так і не зробила ніяких реальних дій із запобігання погіршенню ситуації.