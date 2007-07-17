На Волині беруть проби повітря і грунту: насувається повітряно-фосфорна суміш

Перші проби повітря і грунту у Горохівському районі Волинської області не зафіксували перевищення допустимої дози парів фосфору, небезпечної для організму людини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС України у Волинській області, на даний час загрози жителям Волині немає. У випадку погіршення ситуації ГУ МНС області інформуватиме людей через ЗМІ.

Як зазначено у повідомленні, за прогнозом, повітряно-фосфорна суміш могла рухатись зі Львівської області до міста Берестечко, с. Мерва, Хутрів, Піски, Антонівка, Гектари Горохівського району Волинської області.

Зараз у населених пунктах цього району, який межує з Львівщиною, працює виїзна агрохімічна лабораторія та працівники ГУ МНС області для проведення ретельного аналізу грунту і повітря.

Волинські рятувальники до ліквідації наслідків техногенної аварії на Львівщині не залучались, але перебувають у стані підвищеної боєготовності.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня о 16.55 у Буському районі Львівщини на перегоні Красне-Ожидів зійшли з колії та перекинулися 15 цистерн з жовтим фосфором товарного потяга. Через виток фосфору з однієї цистерни сталося самозаймання 6 цистерн.

Під час гасіння пожежі утворилася хмара з продуктів горіння (зона ураження близько 90 кв. км). У зону ураження потрапило 14 населених пунктів Буського району, де проживає 11 тисяч осіб, а також окремі території Радехівського та Бродівського районів області.

О 22.29 понеділка пожежу було ліквідовано.

Із 6 населених пунктів Буського району тимчасово відселено близько 800 мешканців. Госпіталізовано 14 постраждалих.