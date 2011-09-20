За футболку "Спасибо жителям Донбасса" хлопцеві прострелили руку

Хлопцеві, який відмовився зняти футболку "Спасибо жителям Донбасса", з пістолета прострелили руку, повідомляє активіст "Спільної справи" Олександр Данилюк у своєму блозі.

"Сьогодні о 18.00 Андрія Ореста, який йшов в Києві по вул. Щекавицькій... до офісу Спільної Справи було зупинено двома чоловіками, які почали в грубій формі вимагати негайно зняти футболку з написом "Спасибо жителям Донбасса". Андрій відмовився, після чого один з чоловіків дістав пістолет та вистрелив в нього, нанісши йому наскрізну рану долоні, після чого чоловіки втекли з місця пригоди. Андрій дійшов до офісу Спільної Справи після чого його було відвезено іншими активістами до лікарні, де йому була надана невідкладна медична допомога", - пише Данилюк.