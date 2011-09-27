Депутат-«регіонал» розповідає, як допоміг арештувати одеського віце-мера

Депутат Одеської міської ради від Партії регіонів Павло СЕРЕБРЕНИК заявив, що допоміг правоохоронцям викрити місцевих посадовців, які вимагали від підприємця хабара у розмірі 25 тис. доларів США за оренду частини пляжу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.СЕРЕБРЕНИК повідомив сьогодні на прес-конференції в Одесі.

Він зазначив, що розмова з директором комунального підприємства “Узбережжя” Олегом КУХТЕЄМ про участь одного з одеських підприємств, а саме ТОВ «Сервіс зв’язок плюс», у конкурсі на право оренди частини міського пляжу відбулася наприкінці липня.

“Коли ж почалася підготовка документів до тендера, - уточнив П.СЕРЕБРЕНИК, - то виявилося, що не все так просто. Потрібна була ще й сума (коштів – УНІАН) неофіційна. Спочатку говорили 3 тисячі доларів, потім про 25 тисяч. Все-таки зупинилися на сумі в 9,5 тисяч доларів. Після цього я й звернувся до правоохоронних органів з проханням розібратися, що діється. Тим більше, що О.КУХТЕЙ у розмові весь час «прикривався» прізвищем ІЛЬЧЕНКА (віце-мер Одеси –УНІАН)”.

П.СЕРЕБРЕНИК додав, що “оперативна розробка” тривала близько двох місяців, поки, врешті, “було визначено час і місце зустрічі для передачі хабара”.

Депутат також оприлюднив зміст постанови слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України В.ХОМЕНКА, який 19 вересня порушив кримінальну справу “за фактом отримання посадовою особою, за попередньою змовою групи осіб, хабара за виконання в інтересах того, хто дає хабар, дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України”.

Як випливає з документа, наприкінці липня 2011 року директор КП “Узбережжя” О.КУХТЕЙ “запропонував представнику TOB «Сервіс зв’язок плюс» П.СЕРЕБРЕНИКУ укласти із Одеською міською радою договір оренди частини пляжу на узбережжі Чорного моря, за адресою: Одеса, 10 ст. Великого Фонтану - між траверсом № 4 та буною 4-а. Вислухавши пропозицію, П.СЕРЕБРЕНИК пообіцяв обговорити її із керівництвом TOB «Сервіс зв’язок плюс» та повідомити про прийняте рішення згодом”.

Пізніше О.КУХТЕЙ, “дізнавшись про зацікавленість керівництва TOB “Сервіс зв’язок плюс” в укладенні договору, діючи умисно, з корисливих мотивів, вступивши у попередню змову із заступником голови Одеської міської ради М.ІЛЬЧЕНКОМ, висунув П.СЕРЕБРЕНИКУ вимогу про передачу їм поетапно хабара у розмірі 25 тис. дол.”.

«При цьому О.КУХТЕЙ пояснив, що 3 тис. дол. із вищевказаної суми є хабаром за реєстрацію договору про співробітництво, 9,5 тис. дол. – за підготовку та проведення конкурсу з питань оренди зазначеного пляжу та 12,5 тис. дол. – за підписання договору оренди частини пляжу строком на 5 років», - сказано у постанові.

Також О.КУХТЕЙ повідомив П.СЕРЕБРЕНИКУ про те, що “більшу частину зазначених грошових коштів він передасть в якості хабара заступнику голови Одеської міської ради М.ІЛЬЧЕНКУ за гарантування перемоги TOB «Сервіс зв’язок плюс» в конкурсі щодо укладення договору оренди частини пляжу на узбережжі Чорного моря…”

«Отримавши від П.СЕРЕБРЕНИКА 22 вересня 9,5 тис. дол., О.КУХТЕЙ цього ж дня приблизно о 14.30 прибув до ресторану «Шерлок Холмс», що знаходиться на розі одеських вулиць Буніна та Польської, де зустрівся із (депутатом міськради – УНІАН) О.ГОЦУЛЯКОМ, якому передав вище вказані грошові кошти, з метою їх послідуючої передачі ІЛЬЧЕНКУ М.С. за укладення TOB «Сервіс зв’язок плюс» із Одеською міською радою договору оренди частини пляжу на узбережжі Чорного моря…», - вказано у постанові слідчого.

Однак О.ГОЦУЛЯК не встиг передати 9,5 тис. дол. М.ІЛЬЧЕНКУ, оскільки був затриманий працівниками ГУБОЗ МВС України, зазначається в оприлюдненому документі.

Варто зазначити, що представників низки ЗМІ не допустили на прес-конференцію П.СЕРЕБРЕНИКА.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня в Одесі працівники Антикорупційного бюро спільно з Генпрокуратурою України в ході проведення спеціальної операції затримали «на гарячому» депутата міськради від Партії регіонів Олега ГОЦУЛЯКА та директора комунального підприємства Олега КУХТЕЯ під час одержання частини хабара в розмірі 9,5 тис. доларів США від приватного підприємця за надання в оренду частини території пляжу. Також був затриманий і заступник мера Микола ІЛЬЧЕНКО.

Генпрокуратурою порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Здійснюються подальші оперативно-розшукові заходи та першочергові слідчі дії, спрямовані на закріплення доказової бази, документування інших фактів протиправної діяльності фігурантів.

Суд ухвалив постанову про двомісячне тримання під вартою віце-мера О.ІЛЬЧЕНКА і директора комунального підприємства О.КУХТЕЯ, а О.ГОЦУЛЯКА звільнено з СІЗО під підписку про невиїзд.