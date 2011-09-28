У Києві відкрився житловий комплекс бізнес-класу

ПАТ «Нерухомість столиці» (НЕСТ) завершила роботу над проектом житлового комплексу «Изумрудный» у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, під час офіційного відкриття ЖК «Изумрудный» генеральний директор девелоперської компанії «НЕСТ» Ігор КНЯЗЄВ повідомив, що комплекс повністю готовий до заселення, на сьогодні продано понад 85% квартир.

«Житловий комплекс «Изумрудный» є другим великим досягненням компанії НЕСТ у сегменті житлової нерухомості. Цей комплекс, як і «Времена года», який ми відкрили в 2009 році, збудовано за концепцією «місто в місті». Ідея полягає в тому, що мешканці в своєму будинку забезпечені всім необхідним для комфортного життя: магазинами, кафе, ресторанами, спортклубом, банками, аптеками, а також величезним парком на 27 га, який знаходиться напроти. Це сучасний підхід до створення житлових комплексів, і з кожним роком попит на таке житло збільшується», - розповів І.КНЯЗЄВ.

Він також відзначив, що «Изумрудный» і «Времена года», які знаходяться поряд, сформували новий мікрорайон Києва, площею майже 6 га. Мікрорайон повністю забезпечений власною інфраструктурою і налічує 1500 квартир. Також він має власну керуючу компанію.

Як зазначили в компанії НЕСТ, «Изумрудный» - житловий комплекс бізнес-класу в Солом’янському районі Києва. Будівництво комплексу розпочалося в 2006 році, навесні 2011 року його було введено в експлуатацію.

«Изумрудный» розташований на площі 2,07 га і складається з двох будинків: трисекційного на 25-19-25 поверхів і односекційного на 25 поверхів. У будинках 603 квартири. Також в «Изумрудном» передбачено паркінг на 283 машиномісця. Загальна площа комплексу становить 86 870 кв.м., зокрема житлова – 63 200 кв.м.

Інвестиції в будівництво комплексу склали приблизно 520 млн. грн.

ПАТ «Нерухомість столиці» – одна з провідних девелоперських компаній України. Працює на ринку нерухомості з 1997 року.

Основним видом діяльності є проектування, будівництво і управління проектами у сфері житлової і комерційної нерухомості. Серед знакових проектів – бізнес-центри «НЕСТ», «Ренесанс», «Айсберг», житлові комплекси «Времена года», «Изумрудный», «Покровский Посад».

На даний момент в управлінні компанії знаходиться понад 56 000 кв. м офісних площ у Києві, загальна площа житлових комплексів компанії перевищує 500 000 кв.м.