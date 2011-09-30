Киян «розводили» на великі гроші по телефону з виправної колонії

Працівники столичної міліції викрили групу осіб, які телефонували киянам, представляючись працівниками міліції, і вимагали гроші за “непритягнення до відповідальності” їхніх родичів, яких нібито було затримано за різні порушення.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС Києва, наразі встановлено, що телефонні дзвінки здійснював засуджений чоловік, який перебуває в одній із українських виправних колоній. Представляючись працівником міліції, він пропонував громадянам заплатити гроші за звільнення нібито затриманого працівниками міліції їхнього родича. Його спільник, який перебував на волі, забирав гроші з місця, на яке вказував той, хто телефонував.

За даними столичного главку, наразі виявлено 10 подібних фактів, сума сплати по яким становила від 1 тис. до 10 тис. грн. Однак правоохоронці не виключають, що таких випадків було значно більше.

Наразі вживаються заходи із встановлення особи, яка телефонувала з місць позбавлення волі.