Психлікарні імені Ющенка не вистачає бюлетенів

Вінницька міська виборча комісія відмовила виборчій дільниці №120, яка знаходиться на території лікарні імені академіка Олександра Ющенка, у виділенні додаткових 200 бюлетенів для голосування.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова міської виборчої комісії Валерій КОЖУХАР.

«Дільнична виборча комісія №120 надала запит до міської виборчої комісії на виділення додаткових 200 бюлетенів через госпіталізацію протягом останніх двох днів 170 чоловік», - повідомив він. В.КОЖУХАР зазначив, що, за наданою йому інформацією, всі госпіталізовані не можуть самостійно голосувати, «тому міськвиборчком видав дільничній комісії №120 120 бюлетенів - за кількістю пацієнтів станом на 22 березня».