Психлікарні імені Ющенка не вистачає бюлетенів
18:31, 26 березня 2006Суспільство
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Вінницька міська виборча комісія відмовила дільниці №120
Вінницька міська виборча комісія відмовила виборчій дільниці №120, яка знаходиться на території лікарні імені академіка Олександра Ющенка, у виділенні додаткових 200 бюлетенів для голосування.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова міської виборчої комісії Валерій КОЖУХАР.
«Дільнична виборча комісія №120 надала запит до міської виборчої комісії на виділення додаткових 200 бюлетенів через госпіталізацію протягом останніх двох днів 170 чоловік», - повідомив він. В.КОЖУХАР зазначив, що, за наданою йому інформацією, всі госпіталізовані не можуть самостійно голосувати, «тому міськвиборчком видав дільничній комісії №120 120 бюлетенів - за кількістю пацієнтів станом на 22 березня».
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