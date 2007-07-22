5-річна онука мера Сочі загинула після ДТП в Санкт-Петербурзі

П`ятирічна онука мера Сочи Віктора Колодяжного, який під час поїздки в кареті в центрі Санкт-Петербурга з сім`єю потрапив у ДТП, померла увечері у суботу, передає Лента.ру.

Валерія Колодяжна померла в Маріїнській лікарні. Запрошені для консультації німецькі фахівці прибули вже після смерті дівчинки і констатували, що лікарі зробили все можливе - у дитини була серйозно пошкоджена нижня частина тіла.

ДТП сталось у п`ятницю близько 20 годин на Палацовій набережній. Автомобіль ВАЗ-21099 вдарив карету ззаду, дівчинка випала з карети і потрапила під колеса автомобіля.

Водій не ховався з місця події, він затриманий. Джерело в правоохоронних органах повідомило агентство, що провина учасників ДТП уточнюється.