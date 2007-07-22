Оприлюднення рейтингу «ТОП-100. Найкращі компанії України»

Прес-конференція, присвячена оприлюдненню результатів щорічного національного рейтингу «ТОП-100. Найкращі компанії України», складеного на основі фінансових показників компаній в 2006 році, відбудеться 25 червня о 12-00 (Видавництво «Економіка», вул. Володимирська, 49-а, 3-й поверх, конференц-зал). Телефони: 585-58-96, 8 (067) 243-49-01; pr@delo.ua

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