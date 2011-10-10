Завтра в Україні - приморозки

Завтра у Карпатах і в центральних областях України місцями на грунті приморозки, вдень буде до 15° тепла.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 11 жовтня буде хмарно з проясненнями. Невеликий (в Криму помірний) дощ, лише у центральних, вночі і в більшості північних, а вдень і у східних областях без опадів. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, у Карпатському регіоні та в центральних областях на грунті місцями приморозки 0-3°, температура вдень 10-15° тепла; у східних областях та Приазов`ї вночі 8-13°, вдень 17-22°; в Криму вночі 10-15°, вдень 20-25°.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°.

У столиці хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°.

Також гідрометцентр попереджає, що вночі 12 жовтня у Карпатському регіоні та у центральних областях місцями на поверхні грунту приморозки, а вночі 13 жовтня у західних та північних областях на грунті та місцями і в повітрі приморозки 0-5°.