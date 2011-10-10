Міліціонери почали стрілянину у житомирському кафе після дози віскі

П’яні міліціонери, які влаштували стрілянину у житомирському кафе «Шашличний двір», принесли із собою у заклад віскі «Jack Daniels», відмовилися розраховуватися і чіплялися до офіціантки, пише Дзеркало тижня.

За попередніми даними серед них був і начальник УБОЗ Житомира Ігор Заєць.

Після того, як офіціантка вирвалася від них і зникла за барну стійку, до міліції вийшов власник закладу.

Між правоохоронцями, відвідувачами і власником кафе відбулася лайка. Стрілянина, за словами очевидців, була вже на вулиці.

Пізніше, у міліції відмовлялися приймати заяву у чоловіка, який прийшов туди з простреленою рукою. Також вони відмовлялися порушувати кримінальну справу.

Зараз всіх потерпілих виписано з лікарні. Їх було 5 осіб, серед яких — одна жінка.

У міській лікарні ситуацію коментувати відмовилися.

Офіційно міліція каже, що між працівником органів внутрішніх справ і власником кафе виникла суперечка, яка продовжився на вулиці, неподалік кафе і переросла в бійку, в ході якої і було застосовано зброю для відстрілу гумових куль.

«У кафе бармени опускають очі і не хочуть говорити про події. Зараз там наїхало багато людей з кримінальною зовнішністю», — каже за телефоном журналіст Віктор Котенко.

Нагадаємо, у Житомирі у кафе «Шашличний двір» кілька міліціонерів зі зброї поранили п`ятьох відвідувачів, у тому числі і господаря закладу, заступившись за дівчат, до яких приставали правоохоронці.