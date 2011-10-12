Країни ГУАМ обмінялися досвідом боротьби з наркотрафіком

Делегації країн ГУАМ обговорили в Києві питання боротьби з незаконним оборотом наркотиків.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, 11-12 жовтня в Секретаріаті ГУАМ у Києві під головуванням азербайджанської сторони відбулося 9-е засідання Робочої підгрупи з боротьби з незаконним оборотом наркотиків (РПГ-НОН).

Під час засідання делегації обговорили можливості розширення прямих каналів зв`язку між відповідними міністерствами і відомствами як на національному, так і регіональному рівнях.

Крім того, обговорювалися питання, пов`язані з можливістю проведення спільного дослідження з тематики міжнародних маршрутів постачань опіатів афганського походження.

Представники країн ГУАМ висловилися за розвиток співпраці у сфері боротьби з нелегальним оборотом наркотичних і психотропних засобів і їх прекурсорів з Південно-Східним європейським правоохоронним центром (SELEC).

Делегації поінформували про розвиток національного законодавства, оперативну ситуацію, заходи держав-членів ГУАМ у даній сфері, співпрацю на двосторонньому і багатосторонньому рівнях, а також в рамках міжнародних і регіональних організацій.

Також сторони обмінялися інформацією про результати проведення спільної операції правоохоронних органів «Наркостоп-2011».

За підсумками засідання було підписано відповідний Протокол.

Чергове засідання РПГ-НОН планується провести в квітні 2012 року в Баку.