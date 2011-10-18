Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз зростання ВВП України на 2011-2012 роки.

Згідно з новим щоквартальним звітом банку, ВВП України зросте у цьому році на 4,5%, а в наступному — на 3,5%.

Про це йдеться у повідомленні ЄБРР від 18 жовтня.

Згідно з попереднім звітом банку, який було оприлюднено у липні, зростання ВВП України прогнозувався на рівні 5% і 4,5%. Таким чином, прогноз знижено на 0,5% і 1% відповідно.

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