Українські кухарі зварили найкращий у світі суп

Збірна України завоювала срібну медаль у командних змаганнях на Першому міжнародному фестивалі кулінарного мистецтва, що відбувся 11-14 травня на о. Крит у Греції.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила заступник керівника відділу маркетингу готелю “Дніпро” Інна НЕРОВНАК.

За її словами, у конкурсі взяли участь 54 учасники з різних країн світу.

У 2 із 12 конкурсних номінацій перемогу здобули українські кухарі.

Зокрема, золоту медаль у номінації “Страви з курячого філе” здобув шеф-кухар ресторану готелю “Дніпро” В’ячеслав ГРІБОВ, а у номінації “Гарячий суп з овочів” не було рівних кухарю 6-го розряду того ж ресторану Олександру ХАМАЗЕНКУ. Крім цього, В.ГРІБОВ відзначився “сріблом” ще й у номінації “Страви з каре ягня”.

І.НЕРОВНАК повідомила, що після виступів у 12 індивідуальних номінаціях були відібрані представники 2 країн, що показали найкращі результати, для виступу у командних змаганнях.

За її словами, українська команда, яку очолив В.ГРІБОВ, на жаль, поступилася господарям фестивалю збірній Греції, однак отримала почесні срібні нагороди.