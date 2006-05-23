Українські кухарі зварили найкращий у світі суп

18:09, 23 травня 2006
Суспільство
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Збірна України завоювала "золото" і "срібло"

Збірна України завоювала срібну медаль у командних змаганнях на Першому міжнародному фестивалі кулінарного мистецтва, що відбувся 11-14 травня на о. Крит у Греції.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила заступник керівника відділу маркетингу готелю “Дніпро” Інна НЕРОВНАК.

За її словами, у конкурсі взяли участь 54 учасники з різних країн світу.

У 2 із 12 конкурсних номінацій перемогу здобули українські кухарі.

Зокрема, золоту медаль у номінації “Страви з курячого філе” здобув шеф-кухар ресторану готелю “Дніпро” В’ячеслав ГРІБОВ, а у номінації “Гарячий суп з овочів” не було рівних кухарю 6-го розряду того ж ресторану Олександру ХАМАЗЕНКУ. Крім цього, В.ГРІБОВ відзначився “сріблом” ще й у номінації “Страви з каре ягня”.

І.НЕРОВНАК повідомила, що після виступів у 12 індивідуальних номінаціях були відібрані представники 2 країн, що показали найкращі результати, для виступу у командних змаганнях.

За її словами, українська команда, яку очолив В.ГРІБОВ, на жаль, поступилася господарям фестивалю збірній Греції, однак отримала почесні срібні нагороди.

 

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